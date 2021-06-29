Президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Бухаров рассказал о первом дне ограничений на посещаемость общепита

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2021, 09:25 Источник: RT

кафе, фото: pixabay.com

Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров прокомментировал введение ограничений на посещение заведений общественного питания для непривитых москвичей. Теперь жителям и гостям столицы необходимо предъявить QR-код, чтобы посетить кафе или ресторан.

«Хотелось бы желать лучшего. Мы видим не полное понимание рестораторами правил, которые сейчас есть, потому что многие пока не вникали в них… Понятно, что не у всех есть QR-коды … Люди сидят на летних площадках, соблюдают масочный режим, держат дистанцию и пользуются санитайзером», - поделился он с RT.

Бухаров отметил, что в кафе и ресторанах «не очень много» посетителей. По его мнению, практически все рестораны войдут в реестр как COVID-free-зоны, а дальше будут принимать решения продолжать работать в таком формате или только на доставку, или будут работать только летние площадки. Он добавил, что текущая неделя покажет, как будут «развиваться события».

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