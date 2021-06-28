Телеграм-канал «Новости Москвы» опубликовал кадры подтопления в телецентре «Останкино» из-за ливня

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что телецентр «Останкино» подтопило из-за приливного дождя, который прошел в Москве в понедельник, 28 июня.
«Да, нас подтопило. Но на работе [вещателей] это не сказалось», - пояснил собеседник.
Ранее СМИ опубликоваликадры последствий от сильного дождя в Москве. Подтопления обнаружены на станциях столичного метро, пешеходных улицах и проезжей части, в том числе на Дмитровском шоссе в районе дома 56. Сейчас движение восстановлено.
По данным МЧС, в разных частях города пройдут сильные дожди с градом и грозами. Такая погода сохранится до 00.00.
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