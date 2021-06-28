Телеграм-канал «Новости Москвы» опубликовал кадры подтопления в телецентре «Останкино» из-за ливня

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28 июня 2021, 16:59 Источник: РИА Новости

Останкино, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что телецентр «Останкино» подтопило из-за приливного дождя, который прошел в Москве в понедельник, 28 июня.

«Да, нас подтопило. Но на работе [вещателей] это не сказалось», - пояснил собеседник.

Ранее СМИ опубликовали кадры последствий от сильного дождя в Москве. Подтопления обнаружены на станциях столичного метро, пешеходных улицах и проезжей части, в том числе на Дмитровском шоссе в районе дома 56. Сейчас движение восстановлено.

По данным МЧС, в разных частях города пройдут сильные дожди с градом и грозами. Такая погода сохранится до 00.00.

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