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В Москве проливной дождь привел к подтоплениям на станциях метро и улицах

, 15:49

В Москве проливной дождь привел к подтоплениям на станциях метро и улицах
дождь, фото: pixabay.com

Департамент транспорта Москвы сообщил, что проливной дождь привёл к сбоям на некоторых станциях столичного метрополитена. Подтопления зафиксированы на участке Калужско-Рижской линии и на участке Филевской линии.

«На Филевской линии (4) из-за обильных осадков временно остановлено движение поездов между "Киевской" и "Кунцевской" (наземный участок). Пожалуйста, пользуйтесь Арбатско-Покровской линией», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что станцию Ясенево открыли для входа и выхода пассажиров. Вода попадала на платформу, поезда проезжали станцию без остановки.

Также подтопления обнаружены на пешеходных улицах и на проезжей части в столице.

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