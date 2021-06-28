В Москве проливной дождь привел к подтоплениям на станциях метро и улицах
28 июня 2021, 15:49
Департамент транспорта Москвы сообщил, что проливной дождь привёл к сбоям на некоторых станциях столичного метрополитена. Подтопления зафиксированы на участке Калужско-Рижской линии и на участке Филевской линии.
«На Филевской линии (4) из-за обильных осадков временно остановлено движение поездов между "Киевской" и "Кунцевской" (наземный участок). Пожалуйста, пользуйтесь Арбатско-Покровской линией», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что станцию Ясенево открыли для входа и выхода пассажиров. Вода попадала на платформу, поезда проезжали станцию без остановки.
Также подтопления обнаружены на пешеходных улицах и на проезжей части в столице.
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