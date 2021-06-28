Песков заявил, что решения об обязательной вакцинации в ряде сфер принимают главы регионов: «Де-факто и де-юре ее в России нет»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июня 2021, 15:59 Источник: ТАСС

медик, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции, заявил, что де-юре и де-факто ее в России нет.

«В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия [обязательной вакцинации] для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан», - пояснил официальный представитель Кремля.

По его словам, российские власти не ожидают, что все регионы введут обязательную вакцинацию. Песков отметил, что эти решения принимаются в рамках особых полномочий глав субъектов в ряде секторов экономики.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости