Песков заявил, что решения об обязательной вакцинации в ряде сфер принимают главы регионов: «Де-факто и де-юре ее в России нет»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции, заявил, что де-юре и де-факто ее в России нет.
«В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия [обязательной вакцинации] для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан», - пояснил официальный представитель Кремля.
По его словам, российские власти не ожидают, что все регионы введут обязательную вакцинацию. Песков отметил, что эти решения принимаются в рамках особых полномочий глав субъектов в ряде секторов экономики.
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