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Исследователи из Великобритании перечислили четыре наиболее распространённых симптома коронавируса у вакцинированных

, 15:20 Источник: РИА Новости

Исследователи из Великобритании перечислили четыре наиболее распространённых симптома коронавируса у вакцинированных
pixabay.com

В Великобритании специалисты провели исследование, в ходе которого обнаружили четыре признака коронавирусной инфекции, которые в большинстве случаев наблюдаются у тех, кто сделал прививку от этого заболевания. Результаты работы появились на страницах Express.

У тех пациентов, которым ввели оба компонента препарата от COVID-19, чаще всего можно встретить такие симптомы, как боль в горле, насморк, головная боль и чихание. У тех людей, которые сделали одну прививку, отмечаются вышеуказанные симптомы, а также кашель. На это указывают данные приложения для исследования и отслеживания симптомов COVID-19 под названием ZOE COVID Symptom Study.

По словам исследователей, если человеку вводят вакцину, то это не говорит о том, что он на 100% защищен от коронавирусной инфекции. Они подчеркнули, что благодаря вакцине существенно снижается риск того, что коронавирус будет протекать у привитого в тяжелой форме.

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