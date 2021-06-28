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Капитан I ранга Дандыкин: обновленный «Адмирал Кузнецов» станет «грозой всех морей и океанов» и преподнесет немало сюрпризов США

, 13:48 Источник: «ПолитРоссия»

Капитан I ранга Дандыкин: обновленный «Адмирал Кузнецов» станет «грозой всех морей и океанов» и преподнесет немало сюрпризов США
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Обновленный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» станет «грозой всех морей и океанов» и преподнесет немало сюрпризов Соединенным Штатам. Об этом в разговоре со СМИ заявил отечественный военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

В настоящий момент «Адмирал Кузнецов» проходит модернизацию. В состав флота РФ он должен вернуться в 2023 году.

Василий Дандыкин отметил, что крейсер будет оснащен ракетами «Гранит», «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также судно получит зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и новое энергетическое оборудование.

По словам Дандыкина, после модернизации «Адмирал Кузнецов» станет «грозой всех морей и океанов» и «совершенным кораблем». Крейсер преподнесет немало сюрпризов США, заверил собеседник портала «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее в понедельник, зарубежное издание Nzherald написало, что Запад боится подлодки «Белгород», вооруженной ядерными аппаратами «Посейдон».

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