Гинцбург заявил, что изменение вакцины для нового штамма может занять неделю

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27 июня 2021, 14:57

вакцина, фото: XinHua/ globallookpress.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, сколько времени займёт изменение вакцины против новой коронавирусной инфекции. По его словам, это может потребоваться при кардинальном изменении одной из составляющих вируса.

«Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Гинцбург отметил, что если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда на вновь возникающую угрозу разработчики смогут ответить в течение недели.

Также эксперт добавил, что антитела у вакцинированных препаратом «Спутник V» активнее борются с вирусом, чем у переболевших пациентов. Гинцбург пояснил, что «клетки памяти» могут защитить организм от COVID-19, но антитела эффективнее против новых штаммов.

Ранее Гинцбург заявил, что в случае мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин «дело неблагородное».

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