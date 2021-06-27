В России выявили более 20,5 тысячи новых случаев COVID-19

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27 июня 2021, 12:06

медик, Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 451 291. Темп прироста по стране составляет 0,38%.

«За последние сутки в России выявлено 20 538 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,4% не имели клинических проявлений болезни. 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 728 человек», - пояснили в ведомстве в воскресенье, 27 июня.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 6723, Московской области – 2608, Санкт-Петербурге – 1298, Нижегородской области – 334 и Республике Бурятия – 305.

Ранее сообщалось, что с воскресенья жители Бурятии обязаны соблюдать локдаун продолжительностью две недели. Некоторым работникам придется в обязательном порядке прививаться от коронавируса.

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