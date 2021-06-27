В Республике Алтай введена обязательная вакцинация против коронавируса для некоторых сфер

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27 июня 2021, 10:29 Источник: ТАСС

медик, фото: pixels.com

В Роспотребнадзоре Республики Алтай сообщили, что в регионе вводится обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции для сотрудников некоторых сфер деятельности.

«Обязательной вакцинации будут подлежать все работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, работники сферы образования, правоохранительных органов, многофункциональных центров, транспорта, почты, детских лагерей, санаториев», - пояснил официальный представитель ведомства.

Собеседник отметил, что до 1 июля работодатели должны подать списки сотрудников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть, до 30 июля они должны быть привиты первым компонентом препарата. Вторую прививку необходимо сделать не позднее 30 августа, уточнили в Роспотребнадзоре. По его словам, при необходимости медработники будут выезжать в коллективы для проведения массовой вакцинации работников.

Ранее медицинский эксперт Владислав Мохамед Али назвал главное противопоказание к вакцинации против коронавирусной инфекции.

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