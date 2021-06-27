Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2021, 09:51 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Огневой мощи новой российской атомной субмарины «Белгород» хватит для уничтожения одного города. На это указывается в материале, размещенном на страницах британских СМИ.

На текущей неделе подлодка «Белгород» впервые вышла в море, где пройдут ее ходовые испытания. Издание Daily Mail пишет, что данный корабль может брать на борт до шести ядерных беспилотников «Посейдон», каждый из которых способен нести боеголовки с мощностью в две мегатонны.

Отмечается, что «Посейдоны» могут оказаться крайне эффективным средством атаки против авианосцев в случае военного конфликта, так как от этих аппаратов нет надежной защиты. Также в публикации британского издания, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», констатируется, что огневой мощи «Белгорода» хватит для уничтожения одного города.

Ранее сегодня сообщалось, что появилось видео с американским дроном MQ-9 Reaper, вторгшимся в зону боевой операции ВКС России в Сирии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости