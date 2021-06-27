Метеоролог Вильфанд предупредил о температуре выше нормы в начале июля почти на всей территории России

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27 июня 2021, 08:55 Источник: ТАСС

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что июль начнется с теплой погоды почти на всей территории России. По его словам, это «необычно» для второго летнего месяца.

«Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля. Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии», - пояснил он.

Вильфанд уточнил, что в Поволжье и на Урале в начале июля температура будет на семь-восемь градусов выше нормы, а в Якутии - на четыре-шесть градусов. При этом эксперт добавил, что показатели ниже нормы на один градус ожидаются на западе Красноярского края.

«Лето, как и прогнозировали, будет теплым, а где-то очень или супертеплым», - резюмировал он.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в воскресенье в Московском регионе ожидаются сухие грозы.

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