В воскресенье в Москве ожидаются сухие грозы

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25 июня 2021, 10:17 Источник: Российская газета

гроза, pixabay.com

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина утром в пятницу в рамках разговора с журналистами сообщила, что в грядущее воскресенье в столичном регионе ожидаются сухие грозы.

Метеоролог уточнила, что сухие грозы возникают при очень жаркой погоде, поскольку воздух настолько раскален, что влага не добирается до поверхности земли.

Людмила Паршина объяснила сегодня представителям СМИ, что данное редкое явление происходит, когда в облаках сталкиваются разнозаряженные частицы пыли и капли воды, вследствие чего возникают раскаты грома без осадков.

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