В Москве и области до воскресенья продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

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25 июня 2021, 09:49 Источник: Гидрометцентр

жара в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за очень высокой температуры воздуха. Согласно последним данным, предупреждение будет действовать до ночи воскресенья.

Ранее объявленное предупреждение действовало до вечера пятницы, 25 июня.

В Гидрометцентре уточнили, что "оранжевый" уровень означает, что погода является потенциально опасной. Не исключены стихийные бедствия, возможно нанесение ущерба. До 27 июня среднесуточная температура воздуха в столичном регионе будет выше нормы на 7-10 градусов. Также до воскресенья будет действовать предупреждение о пожарной опасности четвертого класса.

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