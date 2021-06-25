В Москве и области до воскресенья продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за очень высокой температуры воздуха. Согласно последним данным, предупреждение будет действовать до ночи воскресенья.
Ранее объявленное предупреждение действовало до вечера пятницы, 25 июня.
В Гидрометцентре уточнили, что "оранжевый" уровень означает, что погода является потенциально опасной. Не исключены стихийные бедствия, возможно нанесение ущерба. До 27 июня среднесуточная температура воздуха в столичном регионе будет выше нормы на 7-10 градусов. Также до воскресенья будет действовать предупреждение о пожарной опасности четвертого класса.
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