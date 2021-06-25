Синоптик Синенков заявил, что в Москве в пятницу ожидаются облачность и температура до плюс 36 градусов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что в пятницу, 25 июня, в Москве будет облачная погода. Столбики термометров в последний день рабочей недели поднимутся до +36 градусов.
Александр Синенков предупредил, что в утренние часы, а также во второй половине дня местами в Московской области могут пройти кратковременные дожди и грозы. Синоптик назвал небольшой вероятность того, что осадки выпадут на территории столицы.
Ветер в Москве сегодня будет юго-западный, его скорость составит 1-6 метров в секунду. При грозе он станет порывистым.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.