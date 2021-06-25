Синоптик Синенков заявил, что в Москве в пятницу ожидаются облачность и температура до плюс 36 градусов

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25 июня 2021, 08:35 Источник: РИА "Новости"

лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что в пятницу, 25 июня, в Москве будет облачная погода. Столбики термометров в последний день рабочей недели поднимутся до +36 градусов.

Александр Синенков предупредил, что в утренние часы, а также во второй половине дня местами в Московской области могут пройти кратковременные дожди и грозы. Синоптик назвал небольшой вероятность того, что осадки выпадут на территории столицы.

Ветер в Москве сегодня будет юго-западный, его скорость составит 1-6 метров в секунду. При грозе он станет порывистым.

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