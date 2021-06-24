Аргументы Недели Общество 13+

Метеоролог Старков предупредил, что жаркая погода в России может сохраниться надолго

, 09:47 Источник: Известия

Метеоролог Старков предупредил, что жаркая погода в России может сохраниться надолго
девушка, Фото: Владимир Веленгурин /globallookpress.com

Метеоролог Леонид Старков рассказал, когда в европейской части России спадет «аномальная жара». Отмечается, что температура воздуха в Москве достигла рекордного значения.

«Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура понизится до 25-28 градусов, другие - что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия», - пояснил он.

Старков отметил, что «мощный блокирующий антициклон» стал причиной высокой температуры. По его словам, такая погода может держаться долгое время. Он напомнил, что похожая ситуация наблюдалась в 2010 году.

«Тогда блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд», - уточнил эксперт.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил о скором плавном понижении температуры в Москве.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

24 июня правительство рассмотрит вопрос о выделении средств на выплату пособий беременным женщинам и неполным семьям

24 июня правительство рассмотрит вопрос о выделении средств на выплату пособий беременным женщинам и неполным семьям

В четверг, 24 июня, российское правительство обсудит вопрос о финансирования ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Происшествия

Общество

Происшествия

Общество