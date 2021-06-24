Метеоролог Старков предупредил, что жаркая погода в России может сохраниться надолго

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24 июня 2021, 09:47 Источник: Известия

девушка, Фото: Владимир Веленгурин /globallookpress.com

Метеоролог Леонид Старков рассказал, когда в европейской части России спадет «аномальная жара». Отмечается, что температура воздуха в Москве достигла рекордного значения.

«Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура понизится до 25-28 градусов, другие - что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия», - пояснил он.

Старков отметил, что «мощный блокирующий антициклон» стал причиной высокой температуры. По его словам, такая погода может держаться долгое время. Он напомнил, что похожая ситуация наблюдалась в 2010 году.

«Тогда блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд», - уточнил эксперт.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил о скором плавном понижении температуры в Москве.

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