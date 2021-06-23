В Москве температура воздуха достигла абсолютного максимума для 23 июня – плюс 34,7 градуса

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве побит суточный рекорд температуры воздуха для 23 июня. На метеостанции ВДНХ данный показатель составил сегодня +34,7 градуса.
Прежний рекорд в этот день был поставлен в 1948 году, когда столбики термометров поднялись до +33,6 градуса. Синоптик призвал москвичей и гостей города быть осторожными в столь жаркую погоду.
Напомним, в минувший вторник заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил о скором плавном понижении температуры в Москве. В настоящий момент в городе стоят солнечные дни, кроме того, фиксируется высокое давление.
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