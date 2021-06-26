В гражданский оборот поступили первые серии вакцины «Спутник Лайт»

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26 июня 2021, 12:40 Источник: РИА "Новости"

шприц, Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил днем в субботу, 26 июня, что первые серии вакцины против коронавируса нового типа "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот.

Михаил Мурашко отметил, что до конца текущего месяца в гражданский оборот поступят около 2,5 миллиона доз препарата "Спутник Лайт".

Руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации сообщил сегодня журналистам, что "Спутник Лайт" планируется применять для вакцинации переболевших граждан, а также для ревакцинации тех, кто уже делал прививку ранее.

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