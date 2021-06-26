AP: Китай пригрозил заблокировать поставку более 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 на Украину

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26 июня 2021, 08:54 Источник: Associated Press

шприц, pixabay.com

Дипломатические источники сообщили, что Китай пригрозил Украине заблокировать поставку на территорию страны свыше 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 из-за того, что Киев поддержал документ о правах уйгуров в Китае.

Согласно данным агентства Associated Press, в минувший вторник власти Украины поставили подпись под документом Совета по правам человека, в котором Китай призывают незамедлительно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Соответствующее решение получило поддержку более 40 стран.

Источники утверждают, что после этого Пекин предупредил Киев о том, что руководство КНР заблокирует поставку примерно 500 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции, если украинская сторона не откажется от поддержки вышеуказанного документа. Известно, что в четверг Киев заявил об отзыве своей подписи.

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