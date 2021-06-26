В Москве зарегистрировали 8 457 новых случаев заражения COVID-19
26 июня 2021, 12:00
Максимальное количество новых случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки было выявлено в Москве – 8 457. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
За прошедшие 24 часа 2 504 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье, 1 247 – в Санкт-Петербурге.
Минимальное число новых случаев заражения COVID-19 было отмечено в Еврейской автономной области – 14, в Ненецком автономном округе – 6, а также в Чукотском автономном округе – 3.
За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 21 665 случаев заражения коронавирусом нового типа. В оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что данный показатель стал максимальным с 21 января.
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