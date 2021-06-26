В России за сутки скончались 619 пациентов с коронавирусом
26 июня 2021, 11:41
За прошедшие сутки в России скончались 619 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в субботу, 26 июня, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе уточнили, что, в частности, за минувшие сутки 107 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Санкт-Петербурге, 96 – в Москве, 26 – в Нижегородской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 132 683 человека.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории РФ зарегистрировали 21 665 случаев заражения коронавирусом нового типа. В оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что данный показатель стал максимальным с 21 января.
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