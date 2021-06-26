Сенатор Рязанский поддержал идею обязательного подписания трудовыми мигрантами «соглашения о лояльности»
26 июня 2021, 10:59
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский поддержал идею об обязательном подписании трудовыми мигрантами "соглашения о лояльности" при въезде на территорию России.
Речь идет о документе, в котором прописаны правила пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности.
Валерий Рязанский в разговоре с RT, отметил, что трудовые мигранты должны знать общие правила поведения и понимать, какие ограничения существуют в стране, куда они приезжают. Сенатор заметил, что такое соглашение можно назвать "хорошей практикой". Он порекомендовал добавить в документ алгоритм действий в случае болезни или получения травм.
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