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Путин подписал указ о продлении до 30 сентября временного пребывания мигрантов в России

, 13:37

Путин подписал указ о продлении до 30 сентября временного пребывания мигрантов в России
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Россия до 30 сентября 2021 года не будет выдворять мигрантов и лиц без гражданства из России, если они не совершили правонарушений. Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Исключение составляют иностранцы, освобождаемые из мест лишения свободы, нарушившие законодательство о госгранице РФ, или создающие угрозу нацбезопасности.

До 30 сентября мигранты могут обратиться в территориальные органы Министерства внутренних дел РФ с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы России.

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