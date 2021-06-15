Путин подписал указ о продлении до 30 сентября временного пребывания мигрантов в России
15 июня 2021, 13:37
Россия до 30 сентября 2021 года не будет выдворять мигрантов и лиц без гражданства из России, если они не совершили правонарушений. Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Исключение составляют иностранцы, освобождаемые из мест лишения свободы, нарушившие законодательство о госгранице РФ, или создающие угрозу нацбезопасности.
До 30 сентября мигранты могут обратиться в территориальные органы Министерства внутренних дел РФ с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы России.
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