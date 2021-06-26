В субботу в Москве ожидаются грозы, град и температура до плюс 35 градусов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в субботу, 26 июня, в Москве во второй половине дня местами пройдут дожди и грозы, возможен град. Воздух прогреется до плюс 35 градусов.
Михаил Леус не исключил, что сегодня в Москве будет побит температурный рекорд. До этого максимальная температура воздуха для 26 июня была зафиксирована на территории столицы Российской Федерации в 2010 году и составила плюс 33,6 градуса.
Метеоролог уточнил, что в субботу в городе ветер будет юго-западным со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозе он станет порывистым.
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