В субботу в Москве ожидаются грозы, град и температура до плюс 35 градусов

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26 июня 2021, 10:05 Источник: РИА "Новости"

гроза в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в субботу, 26 июня, в Москве во второй половине дня местами пройдут дожди и грозы, возможен град. Воздух прогреется до плюс 35 градусов.

Михаил Леус не исключил, что сегодня в Москве будет побит температурный рекорд. До этого максимальная температура воздуха для 26 июня была зафиксирована на территории столицы Российской Федерации в 2010 году и составила плюс 33,6 градуса.

Метеоролог уточнил, что в субботу в городе ветер будет юго-западным со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозе он станет порывистым.

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