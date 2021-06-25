В МЧС предупредили москвичей о ливнях, грозе и граде в пятницу

Московский главк МЧС утром в пятницу, 25 июня, распространил экстренное предупреждение, согласно которому сегодня в течение дня в столице России ожидаются кратковременные дожди, грозы и град.
В МЧС, ссылаясь на метеорологов, уточнили, что в в период с 11.30 по 21.00 25 июня на территории Москвы местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Ветер может усиливаться до 17 метров в секунду. В некоторых районах столицы уже сейчас слышен гром и начался дождь.
В ведомстве призвали водителей увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров. Пешеходам советуют не приближаться к шатким конструкциям и рекламным щитам, а также не укрываться от дождя под деревьями.
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