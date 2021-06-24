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Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил, что отели будут принимать только привитых туристов

, 14:08

Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил, что отели будут принимать только привитых туристов
Сочи, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что местные власти приняли решение ввести новые правила приема туристов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. По его словам, число госпитализаций увеличивается.

«В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях, только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса», - написал он в своем Телеграм-канале.

Кроме того, губернатор добавил, что с 1 августа принимать гостей на курортах будут только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили правила для въезжающих в зарубежные страны российских туристов.

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