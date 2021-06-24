Главный внештатный терапевт РФ Драпкина объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации

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24 июня 2021, 11:30 Источник: Взгляд

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что в некоторых регионах страны необходимо привить не менее 60% сотрудников.

«Вообще противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного. Они все в инструкции сформулированы: это тяжелая аллергическая реакция или обострение, выраженное заболеванием, или у человека идет прием препаратов и лечение, связанное с воздействием на иммунитет … самая главная опасность – это заболеть новой коронавирусной инфекцией. Поэтому вакцинация очень оправданна и нужна», - высказала она.

Драпкина пояснила, если человек видит, что у него есть какие-либо противопоказания к вакцинации, то ему следует обратиться к участковому терапевту. По ее словам, для ответа на «более узкие вопросы» пациента могут подключиться другие специалисты, в частности, кардиологи и аллергологи, которые точно определят, действительно ли ему нежелательно введение препарата. Эксперт добавила, что выдать справку может любой врач.

Ранее оперативный штаб в Москве перечислил противопоказания к прививке, а также объяснил порядок отстранения от работы непривитых сотрудников.

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