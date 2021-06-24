Оперштаб Москвы и РПН ответили на главные вопросы работодателей об обязательной вакцинации 60% персонала

Перед вакцинацией от коронавируса проводится стандартный осмотр, специальных обследований, в том числе анализ на антитела, делать не нужно. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований, проходить не требуется», - говорится в сообщении.
Уточняется, что врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических болезней, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Причиной медицинского отвода также являются беременность и перенесенная менее полугода назад коронавирусная инфекция. При этом наличие высокого уровня иммуноглобулина G не является противопоказанием для вакцинирования.
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