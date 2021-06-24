В оперативном штабе Москвы сообщили, что антитела к коронавирусу не являются противопоказанием для вакцинации

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24 июня 2021, 08:38 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Москве сообщил, что наличие высокого показателя антител к коронавирусу нового типа не является противопоказанием для введения вакцины.

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что на сегодняшний момент не существует единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, а также нет единой системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса. Кроме того, в оперштабе не видят необходимости в прохождении теста на антитела перед вакцинацией.

Ранее ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук рассказали, у каких пациентов фиксируется максимально большое количество антител.

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