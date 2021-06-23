В Санкт-Петербурге приостановлена запись на вакцинацию препаратом «КовиВак»

В Санкт-Петербурге приостановили запись на вакцинацию против коронавируса препаратом "КовиВак". Об этом сообщил городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.
Уточняется, что в Санкт-Петербурге можно привиться тремя видами вакцин: "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Первая доступна во всех пунктах, вторую можно получить в пунктах по адресам, которые указаны на сайте комитета по здравоохранению. Запись на вакцинацию препаратом "КовиВак" временно не ведется, поскольку на ее остаток в Северной столице уже сформирована очередь.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.