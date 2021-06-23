В Санкт-Петербурге приостановлена запись на вакцинацию препаратом «КовиВак»

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23 июня 2021, 22:55 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

В Санкт-Петербурге приостановили запись на вакцинацию против коронавируса препаратом "КовиВак". Об этом сообщил городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Уточняется, что в Санкт-Петербурге можно привиться тремя видами вакцин: "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Первая доступна во всех пунктах, вторую можно получить в пунктах по адресам, которые указаны на сайте комитета по здравоохранению. Запись на вакцинацию препаратом "КовиВак" временно не ведется, поскольку на ее остаток в Северной столице уже сформирована очередь.

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