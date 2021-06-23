Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2021, 17:17

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ограничение доступа к сфере услуг не привитых от коронавируса жителей Москвы - действенная мера, ведь главная задача - максимально быстро привить тех, кто против вакцинации. Такое мнение президент профессионального ресторанного альянса «Реал», основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий выразил в своем Telegram-канале.



«Опыт других стран показывает, что опасность пандемии удается снизить до нулевых отметок, если привьются плюс-минус 50% населения. <…>. Задача - в максимально сжатые сроки вакцинировать тех, кто не против, но по каким-то причинам не торопится, пока петух не клюнет. Пряником попробовали - не работает: ни мороженое в ГУМе, ни доплата, ни розыгрыши машин - 10% привитых. <...> По опыту других стран, действенная мера - ограничить для тех, кто не привился, доступ к сфере услуг - сразу и везде. При таком раскладе необходимый процент привитых мы сможем достичь за два-три месяца. Да, для бизнеса это тяжелый удар, меры поддержки от государства необходимы. Но если альтернативой этому служит вариант, когда нас закрывают-открывают раз в полгода, мы продолжаем пожизненно работать в этих масках-перчатках, соблюдать дистанцию и так далее - я считаю, лучше два-три месяца перетерпеть», - сказал Левицкий.



Ресторатор также отметил, что осознает сложности, с которыми придется столкнуться бизнесу.



«Фашизм? Сегрегация? Деление людей на классы? Все наоборот. Я привился, но уважаю право людей не прививаться. И эти два-три месяца нужны как раз для того, чтобы снять этот вопрос раз и навсегда. Да, людям без прививки будет некомфортно эти месяцы. Для выхода в свет нужен будет ПЦР-тест. Тяжко будет и бизнесу, но это наше общее дело, чтобы через два-три месяца вернуться к обычной нормальной жизни, перестав делиться на привитых и непривитых, сняв маски и убрав эту тему с передовиц. Все будут ходить везде, и никто никого не будет принуждать прививаться», - заключил Дмитрий Левицкий.





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