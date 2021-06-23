Власти Санкт-Петербурга не исключили появления «бесковидных» ресторанов

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23 июня 2021, 22:27 Источник: телеканал "Санкт-Петербург"

ресторан, pixabay.com

Власти Санкт-Петербурга не исключают возможности появления в Северной столице бизнес-площадок или ресторанов, посещение которых будет возможно только для привитых против коронавируса граждан.

Начальник управления развития инфраструктуры комитета по промышленной политике Петербурга Анна Сильницкая заметила, что подобные инициативы поступают и обсуждаются. Она уточнила, что власти города наблюдают за опытом Москвы в данном вопросе, поскольку по темпам распространения заболевания Северная столица сейчас отстает и поэтому имеет запас времени.

Отмечается, что интерес к появлению территорий, свободных от COVID-19, есть особенно у тех петербургских предпринимателей, которые трудятся в сферах, считающихся пострадавшими от пандемии.

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