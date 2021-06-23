В Подмосковье с 28 июня вход в ночные клубы, бары и заведения общепита будет осуществляться по QR-кодам

В Московской области вход в ночные клубы, бары и дискотеки будет осуществляться по QR-кодам с понедельника, 28 июня. Соответствующая информация содержится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Уточняется, что с грядущего понедельника на территории и Московской области вводится система QR-кодов для посещения заведений общественного питания. Подчеркивается, что исключение составляют визиты на летние веранды заведений в регионе.
В документе говорится, что QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Подмосковье смогут получить граждане, которые привились от COVID-19 или переболели в течение последних 6 месяцев.
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