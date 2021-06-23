Как увольняли из «Роскосмоса» Сергея Крикалёва

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23 июня 2021, 19:32

Фото: соцсети

В понедельник, 21 июня, в «Роскосмосе» сообщили, что уволенный 11 июня исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв возвращается к работе. Произошло это после его встречи с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.



Сергей Крикалёв в руководстве госкорпорации остаётся единственным профессиональным космонавтом. При этом он является первым российским космонавтом, летавшим на американском шаттле «Дискавери».



В отрасли у него сложилась блестящая карьера:



- 2007 год – Крикалёв вице-президент РКК «Энергия» по пилотируемым полётам. Потом, до 2009‑го, – заместитель генерального конструктора. В 2008 году защитил диссертацию на тему «Психологические детерминанты процесса принятия решения госслужащими в экстремальных ситуациях».



- С марта 2009 по март 2014 гг. – начальник Центра подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина, затем три года заместитель генерального директора «Центрального научно-исследовательского института машиностроения» (АО ЦНИИмаш), который является головным научно-исследовательским институтом госкорпорации «Роскосмос». В состав института входит и Центр управления полётами.



- С марта 2016 года по настоящее время он остается исполнительным директором госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам.



Формально Сергей Крикалёв был снят с должности с формулировкой: «За нарушение корпоративной этики». Но что же случилось на самом деле? Не мог ли специалист такого уровня стать наиболее перспективным кандидатом на место главы «Роскосмоса?



Подробности читайте на нашем сайте в материале Владимира Леонова «В «Роскосмосе» восстановлен в прежней должности Сергей Крикалёв»





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