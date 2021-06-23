В Подмосковье новые ограничения в связи с COVID-19 не будут распространятся на несовершеннолетних

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23 июня 2021, 19:26 Источник: РИА "Новости"

кафе, pixabay.com

Зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила в среду, 23 июня, что на несовершеннолетних новые ограничения по коронавирусу в регионе не распространяются.

По словам Стригунковой, новые ограничения, введенные в Подмосковье в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом нового типа, коснутся только граждан, которым исполнилось 18 лет.

Ранее сегодня стало известно, что в Московской области вход в ночные клубы, бары и дискотеки будет осуществляться по QR-кодам с понедельника, 28 июня. С этой же даты коды будут применяться для посещений заведений общественного питания.

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