В Москве побит температурный рекорд 1901 года

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2021, 19:03 Источник: РИА "Новости"

лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что максимальная температура воздуха в Москве 23 июня составила 34,8 градуса. Это выше рекордного показателя для этого месяца на 0,1 градуса.

Роман Вильфанд подчеркнул, что сегодня между 14 и 15 часами воздух в Москве прогрелся до плюс 34,8 градуса. Эксперт уточнил, что прежний рекорд для текущего месяца был поставлен в городе 21 июня 1901 года, столбики термометров показывали 34,7 градуса.

Синоптик добавил, что новый рекорд может быть побит в ближайшие дни, поскольку жара в столице России продолжится.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости