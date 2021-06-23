В Москве побит температурный рекорд 1901 года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что максимальная температура воздуха в Москве 23 июня составила 34,8 градуса. Это выше рекордного показателя для этого месяца на 0,1 градуса.
Роман Вильфанд подчеркнул, что сегодня между 14 и 15 часами воздух в Москве прогрелся до плюс 34,8 градуса. Эксперт уточнил, что прежний рекорд для текущего месяца был поставлен в городе 21 июня 1901 года, столбики термометров показывали 34,7 градуса.
Синоптик добавил, что новый рекорд может быть побит в ближайшие дни, поскольку жара в столице России продолжится.
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