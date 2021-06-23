В Подмосковье допустили запрет на пользование общественным транспортом без QR-кода

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23 июня 2021, 17:34 Источник: телеканал "360"

салон автобуса, pixabay.com

Зампред правительства Московской области, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова допустила, что в Подмосковье с 1 июля могут запретить людям без QR-кода пользоваться общественным транспортом.

По словам Стригунковой, поездки в общественном транспорте только для пассажиров с QR-кодами могут быть введены в Московской области, если эпидемиологическая ситуация не улучшится. Она уточнила, что власти региона сделают все возможное, чтобы избежать этого ограничения.

Ранее сегодня стало известно, что в Подмосковье вход в ночные клубы, бары и дискотеки будет осуществляться по QR-кодам с понедельника, 28 июня.

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