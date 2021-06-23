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В Подмосковье с 15 июля смогут работать только вакцинированные водители такси

, 17:23 Источник: Telegram

В Подмосковье с 15 июля смогут работать только вакцинированные водители такси
такси, pixabay.com

В Подмосковье с 15 июля в службе такси смогут работать только водители, прошедшие вакцинацию против коронавируса нового типа. Такое решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подчеркивается, что с 15 июля не будет допускаться распределение агрегаторами заказов водителям, которые не привились против COVID-19.

Ранее сегодня стало известно, что в Московской области вход в ночные клубы, бары и дискотеки будет осуществляться по QR-кодам с понедельника, 28 июня. Соответствующая информация содержится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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