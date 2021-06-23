Голикова заявила о личной ответственности каждого российского туриста, выезжающего за границу

Вице-премьер России Татьяна Голикова в среду, 23 июня, подтвердила, что выезд в отпуск за границу в сложившихся эпидемиологических условиях является личным риском и ответственностью каждого человека.
Татьяна Голикова, отвечая в рамках совещания на вопрос президента России Владимира Путина, является ли поездка за рубеж сейчас риском, а также, лежит ли ответственность за отпуск за границей на каждом человеке, ответила утвердительно.
Ранее сегодня заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила о нарастании темпов заболеваемости коронавирусом нового типа на территории Республики Крым.
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