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В Бурятии вводится режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля

, 15:47 Источник: ТАСС

В Бурятии вводится режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля
пустой офис, pixabay.com

Власти Республики Бурятия приняли решение вернуться к жестким коронавирусным ограничениям в регионе из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Нерабочим объявлен период с 27 июня по 11 июля.

Согласно последним данным, предоставленным оперативным штабом республики по борьбе с коронавирусом нового типа, на две недели будет приостановлена деятельность всех предприятий.

Исключение составят лишь жизнеобеспечивающие службы, продуктовые магазины, торговые точки, продающие товары первой необходимости, аптеки, организации, осуществляющие услуги ЖКХ, а также транспорт и средства массовой информации.

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