В Карелии отказались от массовых развлекательных мероприятий из-за коронавируса
22 июня 2021, 22:41
На территории Карелии власти запретили проводить массовые праздничные и развлекательные мероприятия. Такое решение приняли в связи с непростой ситуацией с коронавирусной инфекцией.
По данным оперативного штаба региона по борьбе с COVID-19, распоряжение об отмене таких мероприятий уже совсем скоро подпишет глава Карелии. Речь идет в том числе о запрете на проведение Дня города в Петрозаводске. К такому решению руководство региона пришло в ходе заседания оперштаба.
Кроме того, подчеркивается, что в Карелии на массовых мероприятиях на открытом воздухе смогут присутствовать до 100 человек.
Напомним, что ранее от проведения массовых мероприятий отказались в Северной Осетии. Такой указ подписал врио главы региона Сергей Меняйло.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.