В Карелии отказались от массовых развлекательных мероприятий из-за коронавируса

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22 июня 2021, 22:41

pixabay.com

На территории Карелии власти запретили проводить массовые праздничные и развлекательные мероприятия. Такое решение приняли в связи с непростой ситуацией с коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с COVID-19, распоряжение об отмене таких мероприятий уже совсем скоро подпишет глава Карелии. Речь идет в том числе о запрете на проведение Дня города в Петрозаводске. К такому решению руководство региона пришло в ходе заседания оперштаба.

Кроме того, подчеркивается, что в Карелии на массовых мероприятиях на открытом воздухе смогут присутствовать до 100 человек.

Напомним, что ранее от проведения массовых мероприятий отказались в Северной Осетии. Такой указ подписал врио главы региона Сергей Меняйло.

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