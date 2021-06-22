Врио главы Северной Осетии подписал указ о запрете проведения в регионе массовых мероприятий

На территории Северной Осетии временно запретили проводить массовые мероприятия. Ограничения вступают в действие согласно указу врио главы региона Сергея Меняйло.
Причиной такого решения стал рост числа случаев заражения COVID-19. Отмечается, что в регионе нельзя в том числе посещать танцевальные площадки, ночные клубы, дискотеки. Также не будут принимать посетителей фуд-корты и детские игровые комнаты на территории торговых центров.
Рекомендованный режим работы для заведений общепита - с 6 часов утра до 11 вечера. Правило не распространяется на заведения, которые работают на вынос.
Ко всему прочему, в театральных, концертных залах, кинотеатрах Северной Осетии не могут одновременно присутствовать более 50% посетителей от общей заполняемости.
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