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Песков назвал «дискриминацию» непривитых от коронавируса сотрудников «неминуемой»

, 13:24 Источник: ТАСС

Песков назвал «дискриминацию» непривитых от коронавируса сотрудников «неминуемой»
вакцина, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о дискриминации непривитых сотрудников на работе. По его словам, это было «неминуемо».

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что слова Москальковой – повод для обсуждения в оперативном штабе.

Ранее Москалькова сообщила, что получает жалобы о дискриминации непривитых сотрудников. Работодатели готовы за отказ от вакцинации лишать отпуска и премии.

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