В Москве приостановили запись на прививку вакциной «КовиВак»
22 июня 2021, 12:58
В Москве приостановлена запись на вакцинацию разработанным Центром имени М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН) препаратом «КовиВак». Соответствующая информация опубликована на сайте мэра Сергея Собянина.
«В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне по-прежнему могут записаться на вакцинацию препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
Ранее глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил противопоказания к вакцине против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.