В Москве приостановили запись на прививку вакциной «КовиВак»

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22 июня 2021, 12:58

вакцина, фото: pixels.com

В Москве приостановлена запись на вакцинацию разработанным Центром имени М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН) препаратом «КовиВак». Соответствующая информация опубликована на сайте мэра Сергея Собянина.

«В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне по-прежнему могут записаться на вакцинацию препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил противопоказания к вакцине против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

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