Гинцбург перечислил заболевания, при которых нет противопоказаний к вакцинации «Спутником V»

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22 июня 2021, 11:42 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил противопоказания к вакцине против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

Гинцбург отметил, что пациентам с любой болезнью в острой стадии прививаться нельзя, в том числе с крапивницей или конъюнктивитом. По его словам, пройти вакцинацию можно только через две недели после стабилизации состояния.

Кроме того, эксперт считает, что кардиобольных с патологией и диабетиков нужно прививать в первую очередь. Гинцбург пояснил, что они находятся в группе риска по заражению коронавирусом.

«К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться» - заявил он.

Также причиной для отказа от вакцинации не являются онкология, бронхиальная астма и гепатит С.

«Я не считаю, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации, но если пациент, больной онкологией, получает химиотерапию в виде цитостатиков, то ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете, но эффекта, который мы хотим достигнуть в первую очередь — образования антител, не будет», - уточнил он.

Ранее Гинцбург сообщил, что для ревакцинации от коронавируса подойдет «Спутник Лайт».

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