Аналитики перечислили открывшиеся страны, которые пользуются высоким спросом у россиян

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22 июня 2021, 12:32 Источник: RT

самолет, фото: pixabay.com

Аналитики сервиса для планирования путешествий рассказали об увеличении спроса на открывшиеся для российских туристов страны. Наибольший интерес пользователей привлекли перелеты в Турцию.

Эксперты проанализировали поисковые запросы, введенные с 19 по 20 июня. Так, в минувшие выходные авиабилеты в Турцию искали в три с половиной раза чаще, чем в другие дни. Отмечается, что российские туристы интересуются поездками в Анталью (48%), Стамбул (41%) и Даламан (4%).

Кроме того, в два раза увеличился спрос на билеты в Болгарию: в Бургас (63%), Варну (19%) и Софию (17%).

Также чаще стали интересоваться путешествиями в Италию - на 35%, Иорданию - на 20%, Ирландию – на 25%, передает RT.

Однако спрос на поездки в Хорватию и Сербию сократился на треть, на 25% - в Армению и на 17% - на Кипр.

При этом билеты в Грецию, США и Северную Македонию ищут с прежней периодичностью.

Ранее в АТОР озвучили правила для въезда в открывшиеся страны.

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