Туроператоры сообщили, что россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. Авиасообщение между странами возобновляется 22 июня.
«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», - отметила она.
При этом в одном из туроператоров уточнили, что путевки меняют единицы, поэтому это не массовое явление, а статистика непоказательна, поскольку прошло мало времени. Однако собеседник подтвердил интерес российских туристов к Турции.
«Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера», - пояснил представитель другого туроператора.
Ранее в АТОР озвучили правила для въезда в открывшиеся страны.
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