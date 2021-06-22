Туроператоры сообщили, что россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2021, 09:25 Источник: РИА Новости

Турция, фото: pixabay.com

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. Авиасообщение между странами возобновляется 22 июня.

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», - отметила она.

При этом в одном из туроператоров уточнили, что путевки меняют единицы, поэтому это не массовое явление, а статистика непоказательна, поскольку прошло мало времени. Однако собеседник подтвердил интерес российских туристов к Турции.

«Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера», - пояснил представитель другого туроператора.

Ранее в АТОР озвучили правила для въезда в открывшиеся страны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости