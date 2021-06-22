Матвиенко вакцинировалась против коронавируса назальным препаратом

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22 июня 2021, 11:54 Источник: РИА Новости

Валентина Матвиенко, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что вакцинировалась против новой коронавирусной инфекции экспериментальным назальным препаратом.

«Все мы видим, что страшная болезнь не отступает. Хочу поблагодарить тех, кто сделал прививки - ситуация действительно тревожная», - отметила она в ходе пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Матвиенко добавила, что в группе добровольцев ввела назальную вакцину против коронавируса.

«По совету врачей сделала назальную вакцину, защитила носоглотку», - поделилась она.

Спикер надеется, что россияне «проникнутся заботой о ближних». По ее словам, те, кто делает прививку, «вносят вклад в общую безопасность страны».

Ранее Матвиенко назвала причину, по которой до сих пор не вакцинировалась от коронавирусной инфекции.

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