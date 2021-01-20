Матвиенко рассказала, почему не сделала прививку от коронавируса

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20 января 2021, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала причину, по которой до сих пор не вакцинировалась от коронавирусной инфекции.

По ее словам, у нее обнаружили антитела к коронавирусу, поэтому ей пришлось отложить запланированную прививку от COVID-19. При этом председатель СФ отметила, что планировала сделать вакцину.

«Перед этим я сделала анализ крови – у меня антитела. Если они у меня исчезнут, я обязательно ее сделаю», - сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Матвиенко предложила представителю генсека ООН привиться российской вакциной.