После африканской жары в Москву придут дожди и ураганы

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22 июня 2021, 11:03 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Аномальная жара, пришедшая в европейскую часть России, уже вызывает опасения среди экспертов. От несвойственной для местности погоды могут пострадать пожилые люди и обладатели сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, для тех, кто сейчас находится под воздействием «ковида» такие аномалии тоже ни к чему.

По прогнозам синоптиков, жара в Москве и европейской части РФ может отступить к концу этой недели. Но это вовсе не означает, что погода придёт в норму и стабилизируется. Напротив, эксперты предрекают образование ураганного ветра, который будет сопровождаться грозой и сильным градом. «В результате сильнейшего перегрева в атмосфере произойдёт формирование термики с тороидальными вихрями», - говорят специалисты из центра погоды «Фобос».



Метеорологи отмечают, что точное место и время урагана предсказать пока невозможно. Людям советуют тщательно подготовиться к возникновению стихии, как морально, так и психологически. В преддверии выходных рекомендуется убрать машины подальше от шатких конструкций и деревьев. Также эксперты не советуют никому планировать какие-либо встречи на открытом воздухе или пикники. Ведь в случае внезапного формирования шторма, может возникнуть прямая угроза жизни и здоровья для человека.

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