По мнению пользователей соцсетей наступившая жара – тяжёлое бедствие

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25 июня 2021, 08:37 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Наталья Ларина

Вот уже больше пяти дней в европейской части России свирепствует жара, не свойственная для этих регионов. Синоптики объясняют это явление пришедшим африканским циклоном. Днём температура воздуха достигает +35 и больше градусов по Цельсию. Однако официально не принято сообщать, до каких именно пределов доходит нагревание воздуха на солнце. На открытой улице температура вполне может подниматься до +50 градусов. Такие высокие нагревания свойственны разве что африканским странам. Особенно тяжело сейчас приходится даже не людям, а животным, которые не могут позволить себе обрести кондиционеры. Впрочем, стоит упомянуть и о серьёзной пожароопасной ситуации для российских лесов.

В соцсетях масса людей жалуется на непогоду. «Это же настоящее бедствие», - отмечается в комментариях, «Как бы не повторился 2010-й, когда всюду и везде была гарь». Многие пишут, что уже заработали себе тепловые удары. Особенно опасна такая жара для пожилых людей и для тех, у кого имеется коронавирусное заболевание. Дышать становится куда сложнее. У пенсионеров может резко повышаться давление. Обычно это плохо влияет на общую работу сердца. Пожилые люди хуже переносят любые погодные аномалии, а нынешняя жара может запомниться для них на всю жизнь. Все россияне с нетерпением ждут, когда температура опустится хотя бы + 25. Многие люди до сих пор отрабатывают полный день, и на рабочих местах нередко нет кондиционирования. Начальство организаций не всегда идёт навстречу и может задерживать работников до самого конца дня.

Как известно из прогнозов погоды, жара может сойти на нет уже на следующей неделе. Температура опустится до +23 и даже ниже. Но всё же это не будет резкое похолодание. Напротив, всё будет происходить постепенно. К концу этой недели европейскую часть России ждут серьёзные грозы и даже ураганы. Эксперты советуют людям получше подготовиться к наступлению новой стихии, куда более опасной, чем жара.

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